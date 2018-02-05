رئيس الأركان يحضر التمرين التعبوي "قوة العزم" في البحرين

الشارقة 24 – وام:



حضر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم بمملكة البحرين الشقيقة التمرين التعبوي المشترك " قوة العزم" الذي أجرته قوة دفاع البحرين بالذخيرة الحية وشاركت فيه قواتنا المسلحة وقوات من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، وشهده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأعرب جلالة ملك البحرين القائد الأعلى عن سعادته بمشاركة أفراد القوات المسلحة الاماراتية والقوات المسلحة السعودية الشقيقة في بلدهم البحرين وبين إخوانهم من قوة دفاع البحرين ومشاركتهم معاً في هذا التمرين بكل كفاءه واقتدار وانسجام.