اختتام فعاليات "التمرين العسكري المشترك" بين الإمارات والولايات المتحدة

الشارقة 24 – وام:



اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "2018 Native Fury " الذي أقيم على أرض الدولة بمشاركة وحدات من القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ووحدات بحرية من الولايات المتحدة الأميركية وذلك ضمن خطة التمارين المشتركة التي يجريها البلدان بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.



وتضمن التمرين سلسلة من التدريبات المشتركة اشتملت على عدد من العمليات التي تمت بدقة متناهية وأبرزت تعاونا واندماجا للعناصر والأسلحة المشاركة عاكسة بذلك ما وصلت إليه القوات البحرية من الجانبين من استعداد وقدرات وإمكانات متطورة وقدرات عالية.