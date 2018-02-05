ولي عهد دبي يوجه برفع مكافآت "جائزة حمدان بن محمد للابتكار"

الشارقة 24 – وام:



وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، برفع المكافآت المالية وزيادة عدد فئات جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، اعتباراً من النسخة الثانية للجائزة وذلك بعد النجاح الكبير والمشاركة العالمية الواسعة التي شهدتها الجائزة في دورتها الأولى.



وأعرب سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، عن شكره العميق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورعايته الكريمة للجائزة، التي تهدف إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة في مجال إدارة المشـاريع.



وقال إن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع اعتمد رفع قيمة المكافأة بنسبة 29 في المائة لتصل إلى مليونين و600 ألف درهم "710 آلاف دولار" كما اعتمد استحداث الفئة "الأكاديمية" التي تشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع والإدارة المبتكرة للمشاريع "الفئة الأكاديمية" وذلك بهدف إشراك الطلاب والأكاديميين والباحثين في هذا المجال وسوف يتم تكريم الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة خلال الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في ديسمبر المقبل.