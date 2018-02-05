سفير الدولة بالرياض يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً بمنظمة التعاون الإسلامي

خلال تقديم أوراق الاعتماد

الشارقة 24 – وام:



قدم سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أوراق اعتماده مندوباً دائماً لدولة الإمارات بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال لقائهما في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.



وأشاد الدكتور العثيمين بموقف دولة الإمارات الثابت والداعم لمنظمة التعاون الإسلامي وللعمل الإسلامي المشترك على كل المستويات.. مثمناً ما تجده المنظمة من مساندة من قيادة وحكومة دولة الإمارات.



من جهته عبر سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن تقدير الإمارات لجهود المنظمة.. مؤكداً حرصها على مواصلة دعم المنظمة خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم الاسلامي الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المختلفة.