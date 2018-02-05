محمد بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثنين، في مجلس قصر البحر الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، واللجنة المنظمة للجائزة في دورتها الخامسة، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.



وهنأ سموه الفائزين بفروع الجائزة متمنياً لهم مواصلة طريق العمل والتميز والإبداع خدمة لمؤسساتهم ووطنهم والمساهمة في ارتقاء الخدمات الحكومية، وتطوير آليات عملها بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة، في ترسيخ منظومة عمل حكومية تقدم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ودورها في تحقيق أهداف وغايات الجائزة في استدامة التحسين والتطوير في خدمات الجهات الحكومية.