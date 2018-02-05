دستورية "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون التحكيم

خلال الاجتماع

الشارقة 24 – وام:



واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وذلك خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من جاســــم عبدالله النقبـــــي مقرر اللجنة، ومــروان أحمد بن غليطــــة، وأحمـــد محمـــــد الحمـــودي وخلفــان عبد الله بن يوخــــة، وصــالح مبارك العامـــري، إلى جانب ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد .



وقال سعادة الشيخ محمد عبد الله النعيمي إن اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم مناقشة 40 مادة من مشروع القانون الذي يتكون من 61 مادة بحضور ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد، حيث تم تبادل الرأي حول بعض بنود القانون، وإجراء بعض التعديلات اللازمة، مؤكداً أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية.