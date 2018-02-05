عمار النعيمي يشهد حفل تخريج "الفوج الأول" في جامعة عجمان

خلال حفل التخريج

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة السابعة والعشرين من خريجي جامعة عجمان التي تحمل شعار "عام زايد".



ويضم تخريج هذا الفوج والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعرض بالجامعة 336 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير ينحدرون من 29 جنسية منهم 163 خريجاً تم تخريجهم الإثنين.