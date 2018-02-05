هزاع بن زايد يدشن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"

الشارقة 24 – وام:



دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" برؤيتها المستقبلية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي والارتقاء بتجربتهم.



وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان "نمضي اليوم خطوة أخرى نحو إنجاز رؤية مستقبل الخدمات الحكومية في أبوظبي وسنواصل مسيرتنا بكل عزم لإرساء معايير جديدة للتميز لما فيه منفعة وخدمة مجتمع أبوظبي".



وتأتي منصة "تم" في إطار رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تسهيل حياة سكان الإمارة وتوفير كافة سبل النجاح لهم بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة.. ويجسد مشروع "تم" في مضمونه حكومة موحدة تتيح للمتعاملين في الإمارة بكافة اطيافهم - من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين- إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية المختلفة أو مواقعها الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم.