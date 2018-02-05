نائب رئيس الدولة يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية

الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم / 1 / لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم / 11/ لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.
وتضمنت اللائحة التنفيذية 14 فصلاً مكونة من 135 مادة تتناول الهيكل التنظيمي وتقييم وتوصيف الوظائف والعلاوات والبدلات وجداول الدرجات والرواتب والنقل والندب والإعارة والأداء والمكافأة والترقيات والتدريب والتطوير والمهمات الرسمية والتدريبية والإجازات وأنواعها والمخالفات الوظيفية والتظلمات والثقافة المؤسسية وانتهاء الخدمة وتوقيع العقود.