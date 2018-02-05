حاكم الفجيرة يتسلم نسخة من كتاب "2018 عام زايد "

الشارقة 24 – وام:

تسلم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نسخة من كتاب " 2018 عام زايد " لمؤلفه سالم بن إبراهيم السامان.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر الرميلة اليوم الإثنين، سالم بن إبراهيم السامان الذي قدم للسلام على سموه وإهدائه نسخة من الكتاب.

وبارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الإنجاز البحثي لمعدي الكتاب الذي يؤرخ لسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومسيرته.. مثمناً كل الجهود التي تعمل على توثيق سيرة الحياة الغنية والملهمة للمغفور له الشيخ زايد لتكون نبراس نور ومصدر تنوير للأجيال الحالية والمقبلة.

ويتناول كتاب " 2018 عام زايد " في 13 فصلاً رؤية المغفور له الشيخ زايد "رحمه الله" في مختلف قضايا العمل الوطني والانجازات التي تحققت في عهده والإرث الكبير الذي تركه للوطن والمواطنين مهد لها الفصل الأول من الكتاب بالحديث عن رؤية القيادة الرشيدة للدولة في اعتماد عام 2018 عام زايد.