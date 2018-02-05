سيف بن زايد يحضر جانباً من مؤتمر "الابتكار واستشراف المستقبل"

الشارقة 24 – وام:

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانب من جلسات مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل وترأس سموه الاجتماع الأول لعام 2018 لمجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي عقد على هامش المؤتمر في فندق روز وود بأبوظبي.

شارك في الاجتماع لأول مرة ممثلين عن شرائح المجتمع وتم خلاله استعراض المؤشرات والمبادرات التي تنفذها مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع معالي ناصر عبد العزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وقادة الشرطة بالدولة.

كما حضر الاجتماع عدد كبير من طلبة الجامعات والمدارس بالدولة والمختصين من القطاعين العام والخاص.

وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانب من جلسات مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات برنامج استشراف المستقبل للوزارة ويستهدف تطوير استراتيجيات تطلعيه وخطط لتشكيل حلول مستقبلية وضمان التطوير الدائم لمواجهة التحديات في مجال العمل الشرطي ودعم مبادرات استباقية ترتكز على استشراف المستقبل.

وكان الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية افتتح اليوم فعاليات مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل الذي تنظمه الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الاداء بالوزارة بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة وذلك في فندق روزود بأبوظبي.

حضر افتتاح المؤتمر معالي ناصر عبد العزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين والفريق ضاحي خلفان تميم واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة وقادة الشرطة بالدولة والمدراء العامون وعدد كبير من الضباط والضيوف من الدول العربية والأجنبية.

ورحب الشعفار في كلمته بالحضور وبالخبراء والمتخصصين في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي المشاركين في المؤتمر لتبادل أفضل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في تناول هذا الموضوع الهام وتوحيد الجهود والتعاون المشترك للتوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية ومواجهة التحديات المتزايدة لمثل هذه الجرائم.

وقال إن انعقاد هذا المؤتمر على أرض دولة الإمارات يأتي انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي وترسيخ مفهوم ثقافة الابتكار وتحفيز الأجيال لبذل المزيد من الجهود والعمل بطريقة مبتكرة.. مشيراً إلى أننا اليوم في الإمارات نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتطور والثورة الرقمية وكيفية تحقيق رؤى القيادة التي تؤمن بأن الابتكار وسيلة أساسية لتحقيق التنمية وزيادة القدرة التنافسية وهذا الاهتمام بالابتكار وجعله أولوية ومرتكزاً في كافة مشاريعنا ومبادراتنا يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا العليا.. إن الابتكار ليس واجباً ومهمة القيادة فقط بل هو واجب ومسؤولية الجميع.