رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات وتعيين سفيرين وإنشاء قنصلية

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول الصديقة وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وتعيين سفيرين للدولة في الخارج.

فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 6 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البارغواي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 7 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة انتيغوا وباربودا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 8 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أثيوبيا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 9 / لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 10 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 11 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أرمينيا.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 12 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن التعاون الفني – العسكري.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 13 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة ليبيريا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 14 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الامارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 15 / لسنة 2018 بالتصديق على بروتوكولات بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 16 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الرأس الأخضر في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " المرسوم الاتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 بشأن إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في مدينة لاغوس.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 21 / لسنة 2018 بتعيين سعادة الشيخ أحمد علي حمد إبراهيم المعلا عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيرا للدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم / 183 / لسنة 2017 بشأن تكليف سعادة عبد الله خلفان مطر سعيد الرميثي القيام بمهام سفير الدولة لدى مملكة النرويج ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله المنصب.