حمدان بن محمد يطلق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية " وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم الإثنين مقر دبي الذكية في حي دبي للتصميم، يرافقه سعادة عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة: "نشهد اليوم إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل من خلال "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي ستترجم بشكل عملي رؤية حكومتنا لآلية عمل الحكومة الذكية التي توظف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق وتركز جهودها وطاقاتها بشكل أكبر على وضع الخطط والاستراتيجيات لترسيخ سعادة البشر وتطوير مجتمعاتهم نحو الأفضل وبما يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل".

وأضاف سموه: "بعد العام 2021 لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة وسيسهم ذلك في ترسيخ نظرتنا الشاملة لواجبنا البشري ليس على مستوى دبي فحسب بل تجاه هذا الكوكب الذي نعيش فيه فبإلغاء المعاملات الورقية سنلغي طباعة أكثر من مليار ورقة في حكومة دبي سنوياً تكفي تكلفتها لتغذية 4 ملايين طفل جائع حول العالم وتنقذ 130 ألف شجرة سنوياً وتوفر على الأفراد أكثر من 40 ساعة سنوياً لكل منهم كانت تقضى في إنجاز المعاملات الورقية".