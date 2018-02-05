سيف بن زايد: حريصون على توفير البيئة الآمنة للنشء عبر العالم الافتراضي

الشارقة 24 – وام:

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التطورات التي استجدت على استخدامات الإنترنت في وقتنا الحالي وشيوع استخدام الأجهزة الذكية المرتبطة بالعالم مباشرة تقدم بيئة معرفية تشجع على التطور والإبداع لكنها قد يصاحبها تحديات تستلزم ضرورة حتمية لخلق بيئة مجتمعية آمنة من خلال مشاركة الجميع في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الأفضل لهذه القنوات.

وأشار سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الذي يصادف السادس من فبراير من كل عام إلى أن الإمارات تعتبر من الدول العالمية الرائدة في توفير البيئة الآمنة والمطمئنة للأبناء والأسرة وتعزيز جهود التوعية والوقاية من مخاطر التعامل السلبي مع شبكة الإنترنت.

وجدد سموه التأكيد على دور الأسرة الإماراتية الواعية ومسؤولية أولياء الأمور في تعزيز جهود المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية في توجيه سلوكيات الأبناء في العالم الافتراضي لاستثمار ما تقدمه التقنيات الحديثة ايجابا ليعود بالنفع على النشء مستقبل الدولة المشرق ويجنبهم المخاطر والتحديات التي قد تواجههم عند استخدامهم الشبكة العنكبوتية.