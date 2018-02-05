الشيخة فاطمة: الإمارات من الدول الرائدة في استخدام الإنترنت الآمن

الشارقة 24 – وام:

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في استخدام الإنترنت الآمن وتعمل باستمرار على توعية الأبناء خاصة الشباب والفتيات على اتباع الطرق السليمة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت سموها في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الذي يصادف السادس من فبراير من كل عام، إن الاحصاءات والدراسات المحلية والإقليمية والعالمية تشير إلى ارتفاع كبير في مستخدمي هذه الوسائل لأغراض تضر بالمجتمع ومعتقداته ومبادئه لذلك فإن دولة الإمارات نجحت في نشر التوعية الاجتماعية بين مستخدمي الوسائل الإلكترونية لتوضيح خطورة الاستخدام السيء والعمل على الاستفادة من إيجابياتها الكثيرة.

وشددت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على أن أولياء الأمور مطالبون بالدرجة الأولى لتوجيه الابناء نحو سلوك أفضل عند استخدام الشبكة وقنوات التواصل الاجتماعي وتعريفهم بالمخاطر التي ينطوي عليه الاستخدام الخطأ لهذه القنوات.

وأكدت سموها في ختام تصريحها أن المرأة الإماراتية تقع عليها مسؤولية كبيرة في توجيه أبنائها نحو الاستخدام الجيد للإنترنت وعدم الوقوع في مساوئ ما ينشر أو يبث عبر قنوات التواصل الاجتماعي وعليها أيضاً مراقبة الأبناء في هذا المجال خاصة في سن الطفولة المبكرة حتى يتجنبوا الوقوع في المخاطر التي يسعى إليها مروجو الفتن وبث الشرور إلى الآخرين.