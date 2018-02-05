محمد بن راشد يفتتح مقر "مركز الشباب العربي" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، والذي سيوفر للشباب العربي مساحات إبداعية وموارد متنوعة وبرامج ومبادرات مختلفة ترمي إلى تنمية مواهب الشباب ومنحهم المساحة اللازمة للإبداع.

حضر الافتتاح.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والمستقبل ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشباب هم القوة والطاقة القادرة عل تمكين المنطقة من استعادة مكانتها وأن تمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم مسؤولية مشتركة كونهم بناة الغد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية صناعة مستقبل أفضل ومشرق لمجتمعاتهم.

وقال سموه: "ثقتنا بالشباب وقدراتهم ليس لها حدود لأننا نؤمن أنهم الطاقة الإيجابية التي تمكنت عبر التاريخ من صناعة الأمجاد والتقدم لمجتمعاتها... واليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج من الشباب العربي العمل بجد وإخلاص لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم... والتحلي بالعزم والإصرار لتنفيذ ما يحلمون به... لأنهم الأمل وقادة التغيير الإيجابي الذين نتطلع من خلالهم لبناء الغد الأفضل".

وأوضح سموه أن الشباب العربي وبما يمتلكونه من قدرة على الإبداع والابتكار في جميع المجالات هم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التطور والازدهار الذي تسعى له مجتمعاتهم.

ودعا سموه الشباب إلى التحلي بروح الابتكار والمثابرة من أجل صنع مستقبل أفضل لأوطانهم قائلاً: "أدعو الشباب العربي على متابعة العمل ومواصلة التفكير خارج الأطر التقليدية للخروج بالأفكار المبتكرة التي نسبق بها العالم فشبابنا العربي هم أهل لهذا التحدي وهم الثروة التي نفاخر بها والأمل الذي نعبر به نحو المستقبل المشرق الذي نطمح إليه".

من جهته قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "إن مركز الشباب العربي وبما يوفره من إمكانات لتحفيز الشباب وحثهم على العمل لخدمة مجتمعاتهم هو تجسيد لرؤية القيادة التي تسعى إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم ليكونوا صناع الأمل الذين تبنى بسواعدهم صروح الأوطان وتتحقق بعطاءاتهم الإنجازات".

وأوضح سموه أن افتتاح "مركز الشباب العربي" يعد بادرة تحمل رسائل ومعاني كثيرة تشير إلى طموح الشباب العربي ورغبتهم في العمل من أجل بناء أوطانهم ومستقبلهم.. منوهاً سموه بأهمية منحهم هذه الفرص ليكونوا قادرين على ابتكار حلول للتحديات التي تواجههم وتصل بهم إلى المستقبل الذي يطمحون إليه والذي تتحقق فيه تطلعاتهم واحتياجاتهم.

ويرأس "مركز الشباب العربي" سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ويديره فريق من الشباب العربي المحترف دون سن الثلاثين في مختلف القطاعات لتقديم الأفضل للشباب العربي.

ويوفر المركز على مساحة كلية تناهز ألفي متر مربع أكثر من "20" مساحة إبداعية لاستغلال طاقاتهم وهواياتهم ومواهبهم لحثهم على الابتكار والتميز.

وتم تصميمه وتطويره بالكامل من قبل الشباب ومنهم خبراء تصميم وهندسة وإدارة أعمال حيث استوحيت مساحات المركز ومسمياتها من إنجازات العالم العربي المختلفة وريادة الشباب العربي في مختلف العصور من بيوت الحكمة والصالونات الأدبية والمكتبات العربية.