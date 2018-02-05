"الهلال الأحمر" يسير قافلة مساعدات إغاثية للبدو الرحل في عزلة باقتيبة بمديرية مرخة

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، قافلة مساعدات إغاثية متنوعة لأهالي عزلة باقتيبة النازحين منذ عقود "بدو رحل" في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية التي تضمنت المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومخيمات إيواء، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتنفيذ المشاريع التي تغطي الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها شبوة التي تعمل بها الهيئة حالياً عبر مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية التي من شأنها أن تحسن من الحالة المعيشية لسكانها.

وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة خلال تسليم المساعدات أن الحملة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية، موضحاً أن هذه المساعدات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وقال إن المساعدات الإماراتية تأتي استجابة لمعاناة أهالي عزلة باقتيبة بمرخة السفلى لسد الفجوة الغذائية لدى سكان النازحين إليها منذ عقود وتزويدهم بمخيمات إيواء تكفل لهم المبيت الآمن ومساعدة هذه الأسر على تجاوز الحالة التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في اتساعها والتخفيف إلى حد كبير من معاناتهم.