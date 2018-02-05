ثاني الزيودي: اهتمام زايد شكل أساساً للعناية بالبيئة في الإمارات

الشارقة 24 – وام:



تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيوم البيئة الوطني الحادي والعشرين تحت شعار "الإنتاج والاستهلاك المستدامان" للسنة الثانية على التوالي لمواصلة الجهود المبذولة لتحويل أنماط الانتاج والاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنماط مستدامة، وبهذه المناسبة عبر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على تفضله بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة، ودعمه المتواصل لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات.



كما عبّر معاليه عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ على اهتمامهم البالغ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها بدولة الإمارات، والتي كان لها بالغ الأثر فيما حققناه من إنجازات في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي.



وأكد الدكتور الزيودي في بيانه أن احتفالنا بهذه المناسبة في عام زايد يضفي عليها قدراً أكبر من الأهمية، نظراً لارتباط اسم الوالد المؤسس – طيب الله ثراه – بالبيئة، حيث شكل اهتمامه المُبكّر والبالغ بها ركيزة أساسية في فلسفته ورؤيته الثاقبة، وأساساً للاهتمام البيئي واسع النطاق الذي شهدته الدولة في السنوات التالية.



وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تبنت حزمة من السياسات المتكاملة تستهدف تحقيق الاستدامة في كل القطاعات.



ونوّه الدكتور ثاني الزيودي إلى أنه لا يزال من المبكر تقييم الأثر الكامل لتلك السياسات، وغيرها، إلاّ أن هناك العديد من المؤشرات بدأنا نلمسها وتدعونا للتفاؤل في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، ومن بينها انخفاض معدل إنتاج الفرد من النفايات من حوالي 2.06 كيلوغرام يومياً إلى حوالي 1.8 كيلوغرام يومياً على المستوى الوطني، وانخفاض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من حوالي 12 "هكتارا عالميا" في عام 2006 إلى أقل من 8 "هكتارات" في عام 2014، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من قبل القطاع الخاص بالاستدامة والاستثمار فيها، وارتفاع مستويات وعي المجتمع بقضايا الاستدامة.