منصور المنصوري: خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي تشكل مرحلة جديدة

الشارقة 24 – وام:



أكد سعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، أن خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي شهدت تفاعلاً إيجابياً وطرح الكثير من الأفكار والمبادرات الجديرة بالاهتمام والتي تشكل مرحلة جديدة لقطاع الإعلام الإماراتي ليواكب التطلعات المستقبلية ويسهم في تحقيق مئوية الإمارات.



وقال سعادة مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الكلمة الختامية لخلوة مستقبل الإعلام: "لقد خطونا اليوم خطوة مهمة على طريق تطوير العمل الإعلامي في الدولة.. وما هذه إلا البداية حيث سيقوم المجلس الوطني للإعلام بتشكيل فريق لمتابعة مخرجات الخلوة ومواصلة العمل لبلورتها وتنفيذها".



وثمن سعادته عالياً تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور سموهم جانباً من خلوة مستقبل الإعلام ومشاركتهم في النقاشات.. وقال سعادته " هذا إن دل على شيئ فإنما يدل على اهتمام ودعم القيادة لقطاع الإعلام ودوره في خدمة الوطن وصنع المستقبل".