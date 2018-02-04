حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سعود بن كايد القاسمي

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان فقيد القواسم المغفور له الدكتور الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.

كما أدى الصلاة في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة.. الشيخ حمد بن محمد القاسمي والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" والشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ أحمد بن حميد القاسمي والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة السابق.

كما أدى صلاة الجنازة.. الشيخ راشد بن حميد القاسمي والشيخ جاسم بن حميد القاسمي والشيخ فاهم بن عبد الله القاسمي و الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والشيخ طارق بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري إلى جانب عدد من شيوخ القواسم.

كما أدى الصلاة عدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وقد شيع جثمان المغفور له في مقبرة القواسم في منطقة العريبي برأس الخيمة.

وتقدم المشيعون بالعزاء إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وإلى شيوخ القواسم بهذا المصاب الجلل داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.