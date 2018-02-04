سهيل المزروعي: تجربة الشيخ زايد تشكل منهجاً للابتكار الخلاق في بناء الوطن والإنسان

الشارقة 24:

أكد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن شهر الإمارات للابتكار 2018 يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع "عام زايد" الذي نحتفي خلاله بالقيم السامية والعطاء الإنساني للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ورؤاه التي استشرفت المستقبل ورسمت ملامح الازدهار والرخاء الذي نعيشه اليوم على أرض الإمارات.

وأضاف معاليه أن تجربة الشيخ زايد تشكل منهجاً للابتكار الخلاق في بناء الوطن والإنسان، ونموذجاً رائداً في التنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن تشجيع وتحفيز الابتكار يتماشى مع رؤية الوزارة القائمة على تطوير وتبني أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الدولية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة المستدامة.

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة لقد أطلقنا العديد من البرامج والمبادرات التي ترعى الكوادر الإماراتية وتساعدها على تحويل أفكارها وطموحاتها المبتكرة إلى واقع ملموس وخاصة في مجال التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة عالمياً.

وتعكس الفعاليات والمبادرات التي ستطلقها الوزارة خلال شهر الإمارات للابتكار أهداف الحدث المتمثلة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة على مستوى الدولة.