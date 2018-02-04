محمد بن راشد: ثقتي عالية جداً بقدرات إعلامنا الوطني

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإعلام الإماراتي الفاعل والمؤثر هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية.

وأضاف سموه "ثقتي عالية جداً بقدرات إعلامنا الوطني على الارتقاء بأدواته وتعزيز استراتيجيته وتفعيل دوره في حماية مكتسبات دولتنا والحفاظ على قيم مجتمعنا وتأكيد مقومات ريادتنا، والمسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الإعلامي الإماراتي كبيرة والتحديات كثيرة، ولكن ثقتنا بقدرات أبناء الإمارات أكبر".

وقال سموه "لكل العاملين في قطاع الإعلام الإماراتي أقول: أنتم عيال زايد، ومن زايد تعلمنا العزم والإصرار على الإنجاز والنجاح وتجاوز كل التحديات، وفي عام زايد نريد من إعلامنا الإماراتي تجاوز كل تحدياته والعمل كفريق واحد لإعادة ابتكار أدواته واستراتيجياته كافة لتحقيق الإنجاز الأكبر في تعزيز مكانة الإمارات الريادية وإيصال رسالتها الإنسانية إلى أنحاء العالم كافة".

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من فعاليات "خلوة مستقبل الإعلام" التي نظمها المجلس الوطني للإعلام في العاصمة أبوظبي، بحضور نخبة من ممثلي قطاع الإعلام والجهات المعنية في الدولة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام بهدف الخروج بخطة عمل تطويرية تقارب بين الواقع الحالي وطموحات المستقبل.

حضر الخلوة.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام.