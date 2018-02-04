الإمارات للمزادات تطرح 44 رقماً مميزاً للوحات مركبات أم القيوين

الشارقة 24:

أطلقت الإمارات للمزادات "الشركة الرائدة في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط"، مزاداً إلكترونياً على 44 رقم مميز للوحات السيارات الخاصة في إمارة أم القيوين.

ويشمل المزاد الإلكتروني الذي تطلقه الإمارات للمزادات عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية باقة متنوعة من الأرقام المميزة تتضمن 3 لوحات ثنائية، و31 لوحة ثلاثية، و36 لوحة رباعية، و29 لوحة خماسية.

ومن بين أكثر الأرقام المطروحة تميزاً في المزاد الذي بدء بالأمس ويستمر حتى مساء الجمعة المقبل، الأرقام (7) و(25) و(44) و(5555) و(1113) و(300) و(1115) و(77000)، وغيرها الكثير من الأرقام التي تحاكي أذواق محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات مركباتهم.

وقال عمر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، إن طرح هذه الباقة الجديدة من الأرقام المميزة للوحات السيارات من خلال المزاد الإلكتروني يتيح الفرصة مجدداً امام جميع محبي اقتناء الأرقام المميزة لاقتناء لوحات سيارات تحمل ارقام مميزة من خلال أحدث نظم المزايدة وأكثرها حرفية وسهولة بالعالم.

وأشار المناعي أن المزاد الإلكتروني الذي تم طرحه يتضمن باقة مميزة من الأرقام الملفتة والجاذبة، متوقعاً أن يحقق المزاد مبالغ قياسية وفي مقدمتها الرقمين (7) و (25) مشيراً إلى أن المزاد الإلكتروني يتميز بالشفافية والديناميكية والسهولة، داعياً محبي الأرقام المميزة إلى المشاركة في المزاد الإلكتروني الذي انطلق على موقع "الإمارات للمزادات" ويمكن الاستفادة منه من خلال تطبيقات الهواتف الذكية على جوجل بلاي وأبل ستور.