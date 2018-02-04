مجلس الوزراء يعتمد إنشاء أكثر من 7200 مسكن للمواطنين

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.2 مليار درهم ليتم تسليمها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقال سموه: "اعتمدنا إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة.. ضمن خطة قيمتها 7 مليارات درهم".. مشيراً سموه "اليوم حوالي 80% من مواطنينا يملكون مسكنهم الخاص بهم وهي نسبة ضمن الأعلى عالمياً".

وأضاف سموه "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تعيش دولة الإمارات أفضل الأيام ويعيش شعبها في خير ورفاهية وأمن وأمان ..وسيبقى إسكان المواطنين وراحتهم أولوية بتوجيهاته ومتابعة إخوانه".

وقال سموه: "وجهنا أيضاً بتزويد الأحياء السكينة للمواطنين ببنية تحتية حديثة تراعي مواصفات الاستدامة وتوفر بيئة خضراء وأجواء صحية ونظيفة للأسر المواطنة ضمن معايير بيئية عالية".

وشدد سموه على أهمية توفير المساكن اللائقة للمواطنين.. مؤكداً "السكن سكينة وطمأنينة وحياة كريمة.. ولن تتوقف الدولة عن دعم مواطنيها وتوفير الحياة الأفضل والأسعد لهم.. ستبقى مواردنا المالية في خدمتهم ..وكوادرنا البشرية تعمل من أجلهم.. وجهاتنا الحكومية سيبقى مقياس نجاحها الدائم سعادتهم وراحتهم".

كما اعتمد سموه اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء خطة وطنية لتطوير مراكز للأبحاث الطبية بالدولة حيث قال "نسعى لفهم أوضح ودراسات أعمق للتحديات الصحية الخاصة بمجتمعنا والخدمات الصحية اللازمة خلال العقود القادمة من خلال مراكز للأبحاث الطبية".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم الأحد، في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد استعرض المجلس خطة إنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة على نحو يعكس اهتمام القيادة بقضايا إسكان المواطنين والعمل الدؤوب على تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة وبما يتماشى مع مؤشر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 في سرعة إسكان المواطنين المقدمين للدعم السكني ويحقق في الوقت نفسه الرفاه والسعادة للمواطنين.

من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود على مستوى الدولة وإيجاد مراكز بحثية صحية تساهم في تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة اللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول لها عبر تطبيق الأبحاث المتميزة والدراسات الوبائية والنظام الصحي والخدمات الصحية والاقتصاد الصحي.

أما في الشأن التنظيمي.. فقد أصدر المجلس قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي وعضوية كل من سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ورائد عبيد محمد الزعابي نائب مدير مراكز الدفاع المدني في عجمان وعدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات شرطة في رأس الخيمة وسعيد عبد الغفار حسين رجل أعمال وحميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي في أم القيوين وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وأحمد محمد أحمد العتيبة مدير وعضو مجلس إدارة مجموعة الحبتور والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر مدير طبي بمستشفى هيلف بوينت.

وصدق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة براً.

كما صدق على مجموعة من الاتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وما ورائها مع كل من حكومة جمهورية كونغو الديمقراطية وحكومة جمهورية غينيا بيساو وحكومة جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية وحكومة جمهورية ملاوي.

كما صدق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية أخرى بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية.

واعتمد المجلس البيانات المالية الموحدة لـ "مجموعة بريد الإمارات" للسنة المنتهية في 31/12/2016.