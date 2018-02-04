وزير تطوير البنية التحتية يدشن "شاحنة الابتكار"

الشارقة 24:

كشف معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، عن استهداف الوزارة إطلاق عدد من المبادرات الابتكارية التي تخدم قطاع البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتدعم منظومة العمل المؤسسي خلال مشاركتها بشهر الإمارات للابتكار، الذي انطلق 1 فبراير ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، مشاركة الوزارة في شهر الابتكار الذي ينظم تحت مسمى "الابتكار يبدأ بك"، في منارة السعديات بإمارة أبو ظبي، بحضور سعادة الدكتور عبد الله الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة وسعادة الوكلاء المساعدين إلى جانب مدراء الإدارات وموظفي الوزارة.

ودشن معالي الوزير خلال افتتاحه مشاركة الوزارة بشهر الإمارات للابتكار "شاحنة الابتكار" التي تضم أحدث التقنيات الداعمة لمنظومة الأبنية الخضراء واستدامة المنشآت والتي بدورها تدعم توجه الدولة في مجال المحافظة على البيئة بخفض استهلاك الطاقة والحفاظ عليها.

وتفصيلاً فإن شاحنة الابتكار التي أعلن معالي وزير تطوير البنية التحتية عن تطبيق تقنياتها بديوان الوزارة في دبي، على أن يتم تعميمها على مختلف المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة باعتبارها ذراعاً تنفيذياً للحكومة الاتحادية، تساهم في خفض الطاقة لأكثر من 60 بالمباني التقليدية، كما انها ترفع معدلات السلامة بالمباني من خلال إمكانية التحكم بالمبنى عن بعد وأتمته بشكل كامل.

كما تشمل المبادرات الابتكارية التي تستهدفها الوزارة خلال شهر الإمارات للابتكار تصميم تقاطعات الطرق بطريقة مبتكرة، إلى جانب ندوة حوارية حول نظام استخدام الأقمار الصناعية في مراقبة المشاريع بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، فضلاً عن مبادرة "نحن وياكم" لدعم المبتكرين الإماراتيين، ومبادرة الخرسانة الخضراء، وعدد من المشاريع الابتكارية التي تعنى بسلامة مستخدمي الطرق، كما ستنظم الوزارة خلال شهر عدد من الجلسات الحوارية "مشاريع فوق العادة" بهدف حصر الأفكار المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطرق مبتكرة، ومختبرات ذكية للابتكار ستناقش تحديات التنقل وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية، أن شهر الابتكار يمثل ترجمة عملية لتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الابتكار إلى نهج ومنظومة عمل لكافة الجهات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع، دعماً لمنظومة التميز والإنجازات التي حققتها الدولة بمختلف المجالات، وتحقيقاً لسعادة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

ولفت معاليه إلى أن شهر الابتكار يهدف لتعزيز وترسيخ مكانة الابتكار في المجتمع من خلال إطلاق المبادرات والفعاليات ذات العلاقة، وترسيخ منظومة متكاملة للاعتماد على الابتكار للارتقاء في الأداء والعمل بمختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم جهود دولة الإمارات في المؤشرات العالمية وصولاً لتحقيق رؤيتها 2021، والتي تهدف من خلالها إلى من خلالها لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

كما أكد أن إدخال منظومة الابتكار في مجالات البنية التحتية والقطاعات الداعمة لها يساهم في دعم عجلة النمو في الدولة، وبفضل تلك المنظومة حققت دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو رائدة، ومراكز تنافسية عالمية متقدمة في شتى المجالات التنموية، وبصفة خاصة في مجالات البنية التحتية، إذ حصلت الإمارات على المركز الأول في جودة الطرق لخمسة سنوات متتالية.

ولفت معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسير بخطوات ثابتة وراسخة نحو تعزيز منظومة الابتكار في مختلف مجالات عملها، حيث إن منظومة عمل الوزارة مبنية على قيم تستند إلى غرس ثقافة الابتكار والإبداع، وتشجيع الموهوبين في مختلف مجالات البنية التحتية، والبحث والدراسة وتوفير آليات تسهل عملية تبادل المعلومات من خلال نظام معرفي شامل داعم للابتكار.