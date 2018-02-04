حمدان بن زايد: الهلال الأحمر أكثر استجابة للاحتياجات الإنسانية المحلية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة ستكون أكثر استجابة للاحتياجات الإنسانية داخل الدولة وأشمل عطاء وسخاء في جانب المساعدات والبرامج المحلية خلال "عام زايد 2018" الذي أعلنت عنه القيادة الرشيدة.

وقال سموه: إن تلك الجهود تعزز القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني والذي يتعزز حالياً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة إصدار هيئة الهلال الأحمر تقريرها السنوي الخاص بالمساعدات الإنسانية المحلية خلال العام الماضي والتي بلغت 130 مليوناَ و828 ألفاً و634 درهماً استفاد منها مليون و84 ألفاً و297 فرداً من المواطنين والمقيمين من 87 جنسية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن جهود الهيئة الإنسانية ومبادراتها داخل الدولة العام الماضي عززت أهداف "عام الخير 2017" التي أعلنت عنه القيادة الرشيدة والتي من أهمها تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية ومجالات التطوع وخدمة الوطن.

وأكد أن الهيئة حققت بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة ومساندة الخيرين والمانحين والشركاء المحليين توسعاً رأسياً وأفقياً في نوعية البرامج المنفذة وحجمها داخل الدولة وعدد المستفيدين منها كما حققت انتشاراً أوسع على ساحتها المحلية بفضل شبكة فروعها ومكاتبها المنتشرة في جميع إمارات الدولة.

وقال سموه: "نولي أنشطتنا وبرامجنا المحلية اهتماماً كبيراً ونسعى دائماً لمواكبة المستجدات الإنسانية على الساحة المحلية بالمزيد من المبادرات التي تفي باحتياجات المستهدفين من خدماتنا وتبنى الأفكار الخلاقة التي تعزز مسؤوليتنا تجاه الشرائح المستفيدة وتحقق أكبر قدر من الرعاية والعناية بها وتعمل على حشد تأييد الخيرين والمتبرعين والهيئات والشركات لصالح برامج الهيئة المحلية ونسج شراكات هادفة وبناءة معها لدعم تحركات الهلال الأحمر على الساحة المحلية.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر مقبلة على مرحلة جديدة من البذل والعطاء داخل الدولة ما يتطلب شحذ الهمم وترقية البرامج لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني.. مشدداً على أن الهيئة لن تدخر جهداً لتحقيق تطلعاتها الإنسانية عبر الانتشار والتوسع في البرامج والمشاريع التي تخدم المستهدفين وتلبي احتياجاتهم وتعمل على تحسين أوضاعهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه عن تقديره للدور الذي يضطلع به الخيرون والمحسنون في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التميز في الأداء والعطاء.. لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية سيظل دافعاً للجميع لتقديم عصارة جهدنا وفكرنا لترسيخ مضامين رسالة دولة الإمارات الإنسانية السامية.