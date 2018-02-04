مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر ينعقد مارس المقبل

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. تنظم الوزارة يومي 5 و6 مارس المقبل مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018 تحت عنوان "التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث العالمي تفاصيل وفعاليات الحدث خلال مؤتمر الصحفي عقد اليوم الأحد، في أبوظبي تحدث فيه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، بحضور العميد الدكتور جاسم منصور المنصوري رئيس لجنة أمانة السر، والعقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري عضو اللجنة العليا للمؤتمر، والمقدم الدكتور منصور حسن البلوشي رئيس لجنة المؤتمر، إلى جانب عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأكد اللواء الدكتور الريسي في كلمته، أن التطرف أصبح آفة عالمية تؤرق كافة المجتمعات وتحمل تداعيات كارثية لا تقف عند حد زعزعة الأمن الداخلي للدول وإنما تمتد آثارها لتدمير الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال "من هذا المنطلق أصبحت عملية التعاطي مع هذه الآفة العالمية ضرورة ملحة، حيث أن المواجهة التقليدية والمقتصرة على الجهود الأمنية لم تعد كافية للحد من خطورتها وانتشارها لذا أصبح من الضروري وضع استراتيجيات شاملة ترتكز على تعزيز وترسيخ قيم التسامح والوسطية والحوار في عملية التعامل والمواجهة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على تعزيز قيم الوسطية والحوار ونبذ الكراهية باعتبارها ضرورة ليس فقط للتصدي لنزعات التشدد التي تتبناها بعض الجماعات والقوى المتطرفة بل باعتبارها ركيزة نحو بناء مجتمع مستقر ومتماسك قادر على تحقيق الرفاهية والتقدم لكافة أفراد المجتمع.

وأوضح أن المؤتمر سيشكّل منصة رائدة أمام القادة وصناع القرار والسياسات، والأكاديميين والخبراء، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، حيث يناقش كافة المفاهيم والتحديات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة التطرف، عن طريق اعتماد منهجيات التسامح والوسطية والحوار، للوصول إلى رؤى وتوصيات، تسهم في تجفيف منابعه المختلفة، وبناء جبهة داخلية صلبة ومتماسكة، قادرة على تحصين المجتمع ضد محاولات جماعات التطرف والإرهاب لاختراق نسيجه المتماسك.