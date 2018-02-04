"خليفة الإنسانية" تتلقى دعماً من الإمارات الإسلامي بـ 500 ألف درهم

الشارقة 24:

استمراراً وتعزيزاً للتعاون بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والإمارات الإسلامي، وتزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد عام 2018 "عام زايد"، وذلك من خلال صياغة مبادرات تجسد إرثه الإنساني داخل وخارج الدولة، وتنفيذاً لتلك التوجيهات أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن تلقيها تبرعاً مالياً بقيمة 500 ألف درهم من الإمارات الإسلامي دعماً لبرامجها التنموية والإغاثية، خصوصاً تلك التي تنفذها المؤسسة في الساحة المحلية.

وتسلم سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية شيك التبرع من السيدة عواطف عبد الرحيم الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية في الإمارات الإسلامي في "الإمارات الإسلامي" بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين.

وقال الخوري: "إن هذه اللفتة الكريمة من الإمارات الإسلامي جاءت منسجمة مع "عام زايد" وتعد فرصة لبناء عمل مستدام يزيد من مساحة العمل الإنساني بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد من أجل المساهمة في بلورة الصورة المشرقة لدولتنا التي أصبحت يشار اليها بالبنان بفضل السياسة الإنسانية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة".

وأضاف الخوري: "هذا ليس بغريب على المؤسسات المالية في الدولة، حيث كان لها وقفات إنسانية كبيرة في الحملات الإغاثية الذي أطلقتها الدولة لمساعدة الأشقاء في العديد من الدول واستفاد منها ملايين البشر".

وأشار الخوري: "كان هناك تعاون بين مؤسسة خليفة الإنسانية والإمارات الإسلامي في "عام الخير" في شهر أبريل الماضي، تم بموجبه دعم مشاريعنا المحلية بمبلغ مليون درهم، واليوم يتجدد التعاون في "عام زايد" بتبرع بقيمة نصف مليون درهم، ونأمل أن يستمر هذا التعاون بشكل متواصل لأنه يعكس مفهوم المؤسستان القائم على مبدأ أن زايد والخير وجهان لعملة واحدة، حيث تعلمنا جميعاً العطاء وعمل الخير على يد القائد والمؤسس زايد الخير الذي أعطى فأجزل وأكرم فأُكرم بحب لا مثيل له من أبنائه المواطنين".

من جانبها، قالت عواطف الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية في الإمارات الإسلامي: "إن الإمارات الإسلامي ساهم خلال العام الماضي بتقديم دعم لعدة المؤسسات الخيرية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، مضيفة: "أن المصرف حريص في توسيع مجالات دعمه الإنساني والمجتمعي في الدولة، بحيث تشتمل مجالات متنوعة تغطي الاحتياجات والمستلزمات التي تعود بفائدة للجميع، لذلك نحن في المصرف لدينا رؤية ورسالة واضحة في دعم المجتمع وقضاياه المتنوعة".

وأضافت: "نحن اليوم وفي إطار مجالات العمل المشتركة والتعاون المثمر والمبرم مسبقاً فيما بين المصرف ومؤسسة خليفة الإنسانية، يسعدنا أن نساهم في دعم مشاريع المؤسسة المختلفة، كما أن تعاون الإمارات الإسلامي ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية يأتي ضمن استراتيجية المصرف للعام 2018 والتي تتمحور في دعم المجالات الخيرية والإنسانية والذي أيضاً يأتي ضمن مبادرات المصرف لعام زايد والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".