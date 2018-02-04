شرطة أبوظبي تعرض بدلة شرطي المستقبل ضمن "شهر الابتكار"

الشارقة 24 - وام:

ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018، عرضت شرطة أبوظبي بدلة شرطي المستقبل بمنصتها في ياس مول، من ابتكار الرائد محمد حمد الدرمكي بإدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

وقال الرائد الدرمكي إن البدلة مشروع مبدئي مبتكر مخصص لأفراد الشرطة يحتوي على الكثير من المزايا والأجهزة الذكية كمقاومة البدلة لطلقات الرصاص فضلاً عن صنعها من ألياف الكربون الفايبر خفيف الوزن والمقاوم للصدمات.

وأوضح أن في البدلة جهاز اهتزاز تنبيه أولي إذا ما اقترب منها أي جسم غريب أو مشبوه من على مسافة تقدر بـ 10 أمتار إلى جانب جهاز آخر متصل لاسلكياً عبارة عن ذراع شاشة لقياس معدلات استهلاك الشرطي للطاقة ومستوى الوظائف الحيوية في الجسم ومدى جاهزيته للتعامل مع الأحداث.

وأشار إلى أن البدلة تحمل في طياتها طائرة دون طيار "درون" يتحكم فيها الشرطي لإجراء عمليات المسح والاستطلاع الاستباقي لمسرح الأحداث أو منطقة الجريمة أو في محيط تواجد المشتبهين كما يمكن لجهاز الـ "RIFD" الموجود في الطائرة جمع وكشف هويات الأشخاص عن بعد وفق تقنيات متقدمة.

وأوضح مدى الاستفادة من هذا الابتكار في تمكين الجهات المركزية ومنظومة قائد الحدث ومراكز القيادة والتحكم من متابعة فرق الشرطة المتواجدة في الموقع ونقل تفاصيل الوقائع كاملة من خلال كاميرات أمامية وجانبية مثبتة في البدلة التي تمكن مرتديها من توسيع نطاق مشاركته الميدانية للحد من الجريمة.