بلحيف النعيمي يطلع على مشاريع الوزارة في رأس الخيمة وأم القيوين

الشارقة 24 – وام:



اطلع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، على أعمال المرحلة الثانية من امتداد شارع الإمارات في منطقتي "سهيلة وشمل" في إمارة رأس الخيمة والتي تعد جزءاً من الطريق الدائري بالإمارة.



كما اطلع معاليه خلال جولته الميدانية في المناطق الشمالية من الدولة التي رافقه خلالها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية وعدد من المسؤولين والمهندسين على سير العمل بمشروع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة أم القيوين.



وأكد معالي النعيمي سعي وزارة تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً ما يدعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.



وأضاف أن دولة الإمارات تولي الابتكار أهمية كبيرة حيث أطلقت القيادة الرشيدة شهر الإمارات للابتكار الذي يصادف فبراير الجاري نظراً لدوره في تحقيق التنمية الشاملة.. لافتاً إلى حرص وزارة تطوير البنية التحتية على تطبيق المبادرات والمشاريع الابتكارية ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها في مختلف إمارات الدولة.



وقال: إن استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء إذ تواصل دراسة واستحداث معايير مبتكرة في المجال بغية تطبيقها على مشاريعها ودعم رؤية الإمارات 2021 فضلاً عن تحسين جودة الهواء والمساهمة في ضمان استمرارية التنمية المستدامة.



ولفت معالي وزير تطوير البنية التحتية إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي "سهيلة وشمل" الذي بلغت نسبة إنجازه 55% خلال الربع الثاني من العام الجاري.. منوهاً إلى أن المشروع يجري تنفيذه وفق أعلى المواصفات المعتمدة في الطرق الاتحادية وهو عبارة عن مسارين يحتوي كل منهما على ثلاث حارات في كل اتجاه وجزيرة وسطى تسمح بإضافة حارة رابعة لكل اتجاه في المستقبل.



كما تفقد معالي وزير تطوير البنية التحتية سير العمل بمشروع مبنى الجنسية والإقامة في إمارة أم القيوين المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري والذي يتكون من ثلاثة طوابق حيث يشمل الطابق الأرضي الساحة الرئيسية للمبنى والمداخل وقسم الإقامات وأذونات الدخول وقسم الجنسية وقاعات تدريب وأخرى للمحاضرات الكبرى وناد صحي آخر اجتماعي إضافة لمصلى رجال وآخر للسيدات.



ويضم الطابق الأول في المشروع مكاتب إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب والمحكمة.. في حين يضم الطابق الثاني مكتب المدير العام والأقسام التابعة له وإدارة متابعة المخالفين والأجانب.



كما يشمل مشروع مبنى الجنسية والإقامة في أم القيوين بوابات الدخول ومبنى للخدمات الكهربائية والميكانيكية ومحطة معالجة مياه الصرف حسب المتطلبات الأصلية للمشروع.