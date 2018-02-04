الإمارات تتعهد بتقديم 367 مليون درهم للشراكة العالمية من أجل التعليم

الشارقة 24 – وام:



أعلنت دولة الإمارات عن التزامها بتقديم مساهمة مالية بقيمة 367 مليون درهم وذلك للشراكة العالمية من أجل التعليم على مدى السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً.



جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان التبرعات وتجديد الموارد الذي عقدته الشراكة العالمية من أجل التعليم بالتعاون مع فرنسا والسنغال يومي 1و2 فبراير في العاصمة السنغالية "داكار" بحضور إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وماكي سال رئيس جمهورية السنغال ورؤساء الدول الأفريقية والوزراء من الدول المانحة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.



وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة وفد الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وعلى سرعة استجابتها لدعم برامج التعليم في الدول النامية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للأطفال والشباب.. مؤكدة معاليها ان دولة الامارات ستعمل على تحمل مسؤوليتها لضمان توفير حق التعليم للأطفال خاصة تعليم البنات ودعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأجندة الدولية 2030، كما تعمل الإمارات على لعب دوراً مهما في المساهمة في العمل الفعّال الذي تقوم به الشراكة العالمية من أجل التعليم إلى جانب القيادات العالمية التي تجلبها إلى قطاع التعليم.



وأشارت معالي ريم الهاشمي إلى إن هذا التعهد يأتي في "عام زايد" الذي تحتفل به دولة الإمارات ويعبر عن مبادئ رئيسية تتمثل في الحكمة وبناء الإنسان والاستدامة والاحترام.. لافتة إلى أن مهمة الشراكة من أجل التعليم المتمثلة بإعطاء الأولوية للفئات الأشد فقراً والأكثر حرماناً، بالإضافة إلى الذين يعيشون في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات تنسجم انسجاماً تاماً مع السياسات والمبادئ الأساسية للمساعدات الخارجية التي تقوم عليها دولة الإمارات.



وبإعلانها هذا تكون دولة الإمارات أول دولة على المستوى العربي والإقليمي تقدم الدعم للشراكة العالمية من أجل التعليم وهي أحد المبادرات المنبثقة عن البنك الدولي، ما يؤهل الإمارات للمشاركة الفاعلة في هياكل الحوكمة الخاصة بالشراكة العالمية من أجل التعليم.