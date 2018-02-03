سفير الدولة في الصومال يلتقي عمدة مقديشو الجديد

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال، أمس الأول السيد عبد الرحمن عمر عثمان يريسو عمدة العاصمة مقديشو الجديد.



وتناول اللقاء الذي عقد في مقر السفارة في مقديشو، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال الفيدرالية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين بالإضافة إلي بحث آفاق التعاون في مختلف المجالات.



وقدم سعادة السفير التهنئة للعمدة على توليه المنصب الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.



من جانبه قدم العمدة شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والصومال.



وأشاد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات ودورها الإنساني في مساعدة الشعب الصومالي.. مشيراً إلى المشاريع التنموية والإنسانية التي تقدمها الدولة ومؤسساتها الخيرية والتي ساهمت في تخفيف معاناة الشعب الصومالي خلال أزمة الجفاف.



وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث توأمة مدينتي أبوظبي ومقديشو لتطوير العلاقات بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والتجارية التي تربط بين البلدين والشعبين.



وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره للعمدة الجديد على زيارته لمقر السفارة وعلى جهوده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا استعداد دولة الإمارات لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم التنموي والمساعدة للشعب الصومالي الشقيق.