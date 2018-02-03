تدشين المرحلة الثانية لمستشفى زايد في كوكس بازار لخدمة لاجئي الروهينغا

الشارقة 24 – وام:



دشن أطباء الإمارات المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمستشفى زايد الإنساني الميداني في كوكس بازار للتخفيف من معاناة لاجئي الروهينغا وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 200 مريض يومياً.



وتم زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية للمشفى لتمكين الطاقم الطبي التطوعي من استقبال العدد المتزايد من المرضى وبالأخص الأطفال والمسنين نظراً للأقبال الكبير من اللاجئين على المستشفى الإماراتي الميداني والذي استطاع خلال الأربعة أشهر الماضية منذ تأسيسه أن يقدم حلول واقعية لمشاكل صحية يعاني منها لاجئين الروهينغا بأشراف فريق عمل من الأطباء الإماراتيين والبنجلادشيين.



ويشرف على المستشفى الميداني 4 فرق تشخيصية وعلاجية ووقائية وتدريبية لبناء القدرات للكوادر المحلية لتتولى مهام إدارة العيادات والمستشفيات الميدانية مستقبلاً.