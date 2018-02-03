لجنة الشؤون الصحية بالوطني الاتحادي تزور مستشفى الذيد بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



تواصل لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي زياراتها الميدانية لعدد من المستشفيات بالدولة ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



في هذا الصدد.. اطلعت اللجنة برئاسة سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة خلال زيارتها لمستشفى الذيد في المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة على الخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين في مختلف التخصصات واحتياجاتها من الخدمات والأجهزة ومدى قدرتها على استيعاب الحالات الطارئة.



واستمع وفد اللجنة الذي ضم سعادة كل من خلفان عبد الله بن يوخه "مقرر اللجنة" وفيصل حارب الذباحي خلال جولة ميدانية في أقسام المستشفى إلى آراء ومقترحات وملاحظات الكوادر الطبية والفنية والإدارية والتقوا بالمرضى والمراجعين وتعرفوا على احتياجاتهم وملاحظاتهم.



وأكد محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية خلال لقائه الوفد أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في نقل تطلعات وملاحظات أفراد المجتمع للحكومة في إطار تكامل الأدوار بين المجلس والحكومة.