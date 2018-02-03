خالد بن زايد يفتتح المختبر الروبوتي في مؤسسة الرعاية الإنسانية

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الإعاقة رسمياً، المختبر الروبوتي الأول المتكامل بالشرق الأوسط للعلاج وإعادة التأهيل بمقر مركز أبوظبي التابع للمؤسّسة والكائن بمنطقة المفرق، وذلك تزامناً مع "شهر الإمارات للابتكار"، الذي يأتي تنفيذاً لدعوة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

وقام سموّه يرافقه سعادة مبارك سعيد الشامسي وسعادة راشد عتيق الهاملي والدكتور خالد الجابري أعضاء مجلس إدارة المؤسّسة وسعادة عبد الله عبد العالي الحميدان عضو مجلس الإدارة الأمين العام بجولة تفقدية للاطلاع على ما يحتويه المختبر من أجهزة متطورة، واستمعوا إلى شرح مفصل من كوادر المؤسسة العاملين بالمختبر، حول كيفية عمل الأجهزة وسبل الاستفادة التي تعود على ذوي الإعاقة منتسبي المؤسّسة.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه المؤسّسة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها المؤسّسة لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من فئات ذوي الإعاقة.

كما أشاد سموّه بالدعم المتميّز واللامحدود من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لبرامج المؤسّسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجيّة لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة.