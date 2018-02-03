عبد الله بن زايد يبحث مع مستشار النمسا تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، يوم الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية النمسا.

ونقل سموه لكورتز، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهما لجمهورية النمسا المزيد من التقدم والنماء، وحرص سموهما على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب.

ورحب مستشار جمهورية النمسا، بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان محملاً سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار، معرباً عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وأشاد مستشار النمسا، بما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، متمنياً للدولة المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية فرص الاستثمارات بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا.