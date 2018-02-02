حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة عبد الله النقبي

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له عبد الله أحمد النقبي مسؤول منطقة دفتا برأس الخيمة.



وأعرب سموه، خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء في منطقة دفتا بالمناطق الشرقية التابعة لإمارة رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، عن صادق العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.