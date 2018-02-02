وزير الخارجية الإيطالي يلتقي سفير الدولة لدى روما

الشارقة 24 – وام:



استقبل أنجلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بمقر الوزارة اليوم الجمعة، سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.



وناقش الجانبان، خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز العلاقات بين البلدين.



ونقل سعادة السفير تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لنظيره الإيطالي الذي عبر من جانبه عن شكره لسموه.



وأشاد وزير الخارجية الإيطالي، بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات والجمهورية الإيطالية، وتشهد تطوراً وتقدماً دائمين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.