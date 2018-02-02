"مصدر" توفر منصات تفاعلية للجمهور ضمن شهر الابتكار

الشارقة 24 – وام:



بدأت اليوم الجمعة، في مدينة مصدر مجموعة من الفعاليات الابتكارية وورش العمل التفاعلية، ضمن شهر الإمارات للابتكار الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في أبوظبي لتوفر بذلك المدينة منصات تفاعلية للجمهور تستعرض خلالها العديد من التقنيات النظيفة والمبتكرة والأنشطة الترفيهية والتعليمية.



وتستضيف "مصدر بارك" على مدي يومين، عدداً من الفعاليات التي تسلط الضوء على دورها في دعم جهود الابتكار، إضافة إلى أنشطة موجهة لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة لدى الشباب وتأهيل وتمكين قادة المستقبل من المساهمة في دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات.



وتتضمن الفعاليات، ورشة عمل تتيح للشباب المشاركة في بناء روبوت، إضافة إلى أنشطة ترفيهية مثل لعبة "جايانت جينغا" وماكينات مشاركة محتوى التواصل الاجتماعي، وكشك الصور التفاعلية، إضافة إلى تواجد نخبة من الخبراء للإجابة على أسئلة الجمهور حول الابتكارات المعروضة.



وقال يوسف باصليب المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في شركة "مصدر"، إن شهر الإمارات للابتكار يساهم في تعزيز قدرات أبناء الإمارات في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار، إضافة إلى ترسيخ أسس البيئة المثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب والعقول القادرة على الإبداع ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الشاملة في الدولة.



يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من "شهر الإمارات للابتكار" قد انطلقت أمس الخميس، تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، وتشهد دورة العام تنظيم فعاليات على مدى 4 أسابيع في مختلف إمارات الدولة لإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع للمشاركة والاحتفاء بالمبتكرين وأفكارهم المتميزة على مدار شهر كامل.