سلطان بن زايد يشهد اليوم الأول لسباق الإبل التراثي

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات بعد ظهر اليوم الجمعة، في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان منافسات اليوم الأول من سباق الإبل التراثي الأصيل، وذلك في إطار فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 في دورته الثانية عشرة، التي ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد برعاية كريمة من سموه وتستمر حتى 4 فبراير الجاري.



وتابع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وأكثر من 150 سائحاً أجنبياً وجمهور غفير وحشد كبير من وسائل الإعلام المتنوعة الأشواط الستة التي شارك فيها أكثر من 180 متسابقاً وخصصت للمتنافسين من أعمار 16 إلى 30 عاماً ولمسافة 3000 متر.



وبدأت الأشواط باللون الأحمر تلاها اللون الأخضر ومن ثم الأبيض فالأسود ثم اللون العنابي فالكحلي وتصدرها الفتيان والشباب، في حين رصدت اللجنة العليا المنظمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط جوائز عينية ومالية قيمة، حيث نال الفائز بالمركز الأول في كل شوط سيارة والثاني 22 ألف درهم والثالث 20 ألفاً والرابع 18 ألفاً والخامس 17 ألفاً والسادس 16 ألفاً والسابع 15 ألفاً والثامن 13 ألفاً والتاسع 13 ألفاً والعاشر 11 ألف درهم.



ووسط أجواء تراثية كبيرة، توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الستة، وجرت السباقات في ستة أشواط منها أربعة للفئة العمرية 16-20 عاماً لمسافة ثلاثة كيلومترات.



وفاز بجائزة الشوط الأول ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي على ظهر المطية "رزاب"، بينما حاز جائزة الشوط الثاني سالم بن بخيت بن سعيد العامري على ظهر "شاهين"، فيما حصد جائزة الشوط الثالث علي بن خالد بن مسلم العامري على ظهر "مياس"، في حين نال جائزة الشوط الرابع قضيب بن عبد الله بن سلطان العواني على ظهر "ناصي"..



وفي شوطي الفئة العمرية " 21-30 " عاماً فاز حمد بن محمد بن خلفان المزروعي على ظهر "هملول" بالشوط الخامس، بينما فاز بالشوط السادس جمعة بن محمد بن خلفان المزروعي على ظهر "النسناس".



وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين، مشيداً بجهودهم وحماسهم في إنجاح السباق وحرصهم على المحافظة على مفردات وتقاليد سباقات الهجن مما كان له أثر بالغ على جمال الاحتفالية.



ثم التقط الفائزون في الأشواط التسعة صوراً تذكارية مع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعم سموه الكبير لمهرجانهم.



والتقى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عقب التتويج عشرات السياح الأجانب الذين عبروا عن سرورهم بحضور السباق، وعن تقديرهم لدور سموه في الحرص على صون التراث ومكونات الهوية الوطنية، فيما التقط السياح صوراً تذكارية مع سموه.



كان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، قد قام بزيارة أمس الخميس، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان إلى عزبة السيد راشد علي بن النص المنصوري أحد أكبر ملاك الإبل في دولة الإمارات وإخوانه.