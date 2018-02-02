سيف بن زايد يشارك في فعالية "نمشي معاً" في حديقة "أم الإمارات"

الشارقة 24 – وام:



شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في فعالية "نمشي معاً"، والتي تنظمها اللجنة العليا للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية والإقليمية.



وشارك سموه بالمشي اليوم الجمعة، في حديقة "أم الإمارات" بالعاصمة أبوظبي عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ابطال الإمارات في رياضة الجيوجيستو، وعدد من الرياضيين وحشد كبير من المشاركين و شخصيات مجتمعية.



وهذه الفعالية الرياضية التي تعد مبادرة مجتمعية إنسانية تهدف لتشجيع ودعم وإنجاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 23 مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية والدورة العالمية للأولمبياد الخاص من 8 إلى 22 مارس 2019.