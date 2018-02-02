حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سعيد منصور المنصوري

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له سعيد منصور المنصوري برأس الخيمة.



وأعرب سموه، خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء في منطقة الرمس برأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة إلى سعادة فيصل عبد الله بن جمعة الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وسعادة فواز عبد الله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة في وفاة جدهما، وإلى أبناء الفقيد محمد وأحمد وعبد الله وناصر وإلى ذويه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.



كما قدم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، إلى جانب عدد من المسئولين والشخصيات وأبناء القبائل وجموع من المعزين.