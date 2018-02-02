"الهوية" تطلق "استمارتي" عبر موقعها الإلكتروني

الشارقة 24 – وام:



تعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العديد من مبادراتها في فعالية "مبتكر 2018" التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في إطار احتفالات الدولة بشهر الإمارات للابتكار، والتي تقام على كورنيش أبوظبي حتى 7 فبراير الجاري.



وقال سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن الهيئة أطلقت خلال الفعالية استمارتها الإلكترونية الجديدة "استمارتي" الخاصّة بالخدمات المتعلقة ببطاقة الهويّة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة والتي تمّ فيها توحيد شكل وحقول وتصميم الاستمارة على الموقع والتطبيق بهدف التسهيل على المتعاملين وتوفير تجربة أفضل وأسهل لهم في استخدامها، وإتاحة إمكانية بدء المعاملة من تطبيق الهاتف الذكي واستكمالها على الاستمارة الإلكترونية وبالعكس.