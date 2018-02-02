محمد بن راشد يزور القرية العالمية في دبي

الشارقة 24 – وام:



زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القرية العالمية في دبي، وتجول سموه في جوانبها حيث اطلع على الفعاليات التراثية والفنية والثقافية التي تقدمها مختلف بلدان العالم بما فيها دولة الإمارات من خلال أجنحتها المنتشرة على مساحة القرية البالغة أكثر من 300 ألف متر مربع.



واستهل سموه جولته بزيارة القرية الكويتية واطلع على ما تعرضه من مواد ومشغولات وصناعات وطنية وشعبية تعكس حضارة الشعب الكويتي العريقة.



ومن القرية الكويتية إلى القرية اليمنية ثم القرية السعودية والقرية الهندية والتايلاندية والإفريقية حيث كان سموه حريصا خلال لقائه القائمين على هذه القرى التراثية إلى التعرف على ثقافات الدول المشاركة في فعاليات القرية العالمية التي تفتح أبوابها للزوار والسياح والمتسوقين داخل الدولة وخارجها اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى السابع من أبريل المقبل.