"الهلال" تقدم مساعدات غذائية ومخيمات إيواء لـ "البدو الرحل" في شبوة

الشارقة 24 – وام:





قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية متنوعة شملت المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومخيمات إيواء لأهالي "البدو الرحل" بشعبة الكيمة في منطقة عياذ بمديرية جردان بمحافظة شبوة اليمنية.

تأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عبر تنفيذ مشاريع إنسانية تغطي الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها شبوة التي تعمل بها حالياً عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي من شأنها أن تحسن من الحالة المعيشية لسكانها.

وقد سادت حالة من الفرحة بين الأهالي وذلك عقب تسلمهم المواد الإغاثية والمخيمات الإيوائية من فريق الهلال الأحمر الإماراتي رغم ما تحمله قلوبهم من أحزان بسبب أوضاعهم التي يعيشونها جراء الوضع الإنساني الصعب التي تسببت به الميليشا الانقلابية الحوثية الايرانية.

وأشاد أهالي "شعبة كيمة المرادعة" بمنطقة عياذ في مديرية جردان بدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لوقفتها الأخوية النبيلة إلى جانبهم وجهودها المتواصلة ضمن عمليات الإغاثة المستمرة لأبناء شبوة خصوصاً والشعب اليمني عموماُ.. مؤكدين أن وصول المساعدات الإماراتية إليهم يعد أول تدخل إنساني وإغاثي على صعيد المنظمات المحلية والدولية المعنية منذ الحرب الحوثية الإرهابية مطلع العام 2015.

ومن جانبه قال محمد المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة: إن هذا الحملة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية.. موضحاً أن هذه المساعدات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة معاناة الشعب اليمني.

ولفت المهيري إلى أن هذه الحملة تهدف إلى سد الفجوة الغذائية لدى سكان البدو الرحل وتزويدهم بمخيمات إيواء تكفل لهم المبيت الآمن ولو بشكل جزئي ومساعدة هذه الأسر على تجاوز الحالة التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في اتساعها.. مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستخفف إلى حد كبير من معاناة الأهالي.