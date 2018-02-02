هزاع بن زايد يتفقد مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل من أجل الارتقاء بخدمات القطاع الصحي إلى أفضل المستويات العالمية، بهدف توفير بيئة صحية تمكن أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من الحصول على خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية.



وأشار سموه، إلى الحرص الدائم على دعم إمكانات المرافق الطبية وتعزيزها وتطويرها لتتمكن من مواصلة دورها الريادي بكل تميز ونجاح وتوفير الرعاية الصحية المتطورة التي تخدم المجتمع، مؤكداً أهمية التوسع في الخدمات التي تقدمها وتطوير وتحديث ما يلزم من معدات وأجهزة لتقوم بدورها تجاه توفير مجتمع صحي ومتعاف يؤدي دوره بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.



جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية، إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية اليوم والتي رافقه خلالها الدكتور مطر راشد الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وعدد من قيادات حكومة أبوظبي .



واستمع سموه، إلى شرح عن أهم الخدمات الطبية التي توفرها المدينة والتي تعد نموذجاً فريداً من نوعه في الخدمات الطبية والعناية الصحية على مستوى المنطقة، والتي حرصت شركة "صحة" على تزويدها بها لتواكب خطة أبوظبي الهادفة إلى الشمولية والتكامل في الخدمات الصحية.



كما استمع سموه، إلى شرح عن برنامج الاستقبال المتكامل الذي ستوفره المدينة للمرضى والمراجعين وما يتميز به من مقومات الرفاهية والخصوصية ويعد نموذجاً فريداً في تقديم الخدمة الطبية التي تبدأ منذ اللحظة الأولى لوصول المريض إلى بوابة المدينة حيث يقوم أحد موظفي الاستقبال بمرافقته خلال الرحلة العلاجية من أجل ضمان أعلى درجات الراحة له، وقد عملت شركة صحة على وضع هذا البرنامج بهدف تقديم خدمات صحية بأسلوب عصري متميز يواكب توجه الشركة في الوصول إلى الريادة في تقديم الخدمات.



واستمع سموه أيضاً إلى شرح عن نظام التسجيل الإلكتروني الحديث الذي تمتلكه المدينة الطبية والذي يتميز بالسرعة والدقة ويوفر على المريض الوقت، ويضمن سهولة الحصول والاطلاع على المعلومات من قبل المريض أو الطاقم الطبي المعالج في وقت قياسي وبشكل انسيابي يتيح إتمام جميع الإجراءات داخل المدينة إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام الأوراق، وذلك في إطار استخدام أفضل التقنيات والأساليب الذكية من أجل الارتقاء الدائم بالخدمات.



كما زار سموه مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، وتفقد أقسامه المختلفة التي شملت محطات الفحص الشامل المتنوعة ووحدة المناظير الأولى من نوعها التي افتتحت هذا العام بالمركز، والتقى سموه عدداً من المراجعين واطمأن على حالتهم وأوضاعهم الصحية والخدمات التي تقدم لهم.

وتم خلال الجولة، استعراض بوابة المريض الإلكترونية التي أطلقتها شركة "صحة"، وتعد نقلة نوعية تتيح البوابة للمراجعين إمكانية الاطلاع على سجلاتهم الصحية في أي وقت ومن أي مكان.



وتوفر بوابة "ملفي" العديد من الخدمات التي ستوفر على المراجعين الجهد والوقت وتمكنهم من التحكم بصحتهم بشكل أفضل وتشمل تلك الخدمات إمكانية الاطلاع على السجل الصحي والتعرف على الفحوصات الدورية التي حان موعد إجرائها بالإضافة إلى التأكد من الأدوية التي يمكن إعادة تعبئتها وتصفح التقارير الطبية.