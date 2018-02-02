سفيرة الدولة تحضر حفل استقبال في مدريد بدعوة من ملك إسبانيا

الشارقة 24 – وام:



شهدت سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة في مدريد، بدعوة من الملك فيليب السادس ملك إسبانيا حفل الاستقبال التقليدي الذي يقيمه العاهل الإسباني بشكل سنوي بالقصر الملكي بمدريد على شرف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلاده، بمناسبة العام الجديد وذلك بحضور قرينته الملكة ليتيسيا، ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ألفونسو داستيس، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين الإسبان.



وبهذه المناسبة نقلت سعادة السفيرة إلى الملك فيليب السادس تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و تمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار للمملكة الإسبانية وشعبها الصديق.



من جانبه، حمل العاهل الإسباني سعادتها تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تمنياته بلقاء سموهم قريبا، وتمنى للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.



وهنأ الملك فيليب السادس خلال الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلاده بالعام الجديد، واصفاً إسبانيا بأنها يتسم بالانفتاح والتعددية.