سفير الدولة يبحث العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى أستانا، قاسم جومارت توكاييف رئيس مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية كازاخستان، بحضور كبار المسؤولين في البرلمان الكازاخستاني، والسيد عمار عمر البريكي سكرتير ثالث بسفارة الدولة.



وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مختلف المجالات، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.



وأشار قاسم جومارت توكاييف إلى علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين لاسيما العلاقات الودية القائمة بين قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن تبادل الزيارات بين البرلمانيين في كلا البلدين سيعطي دفعة قوية لتعزيز التعاون البرلماني.



وأطلع معاليه سعادة السفير على الفعاليات الدولية التي ستعقد في كازاخستان خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات على مشاركتها النشطة في معرض إكسبو 2017 الدولي الذي عقد في أستانا، مؤكداً أن جناح الإمارات كان أحد أفضل الأجنحة في المعرض.



ولفت رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني، إلى التقدير العالي الذي تحظى به سفارة الدولة في أستانا نظراً لجهودها ودورها البارز في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.



من جانبه، عبر سعادة السفير عن شكره لرئيس مجلس الشيوخ على هذا اللقاء، مشيراً إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في إطار المبادرات والمشاريع المشتركة في مختلف القطاعات.