سفير الدولة لدى مقديشو يلتقي وزير الخارجية الصومالي

الشارقة 24 – وام:



استقبل سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال يوم الخميس، أحمد عيسى عود وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي الجديد.



ونقل سعادة السفير لوزير الخارجية الصومالي خلال اللقاء، تحيات وتهنئة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وتمنياتهما لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.



وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر سفارة الدولة في مقديشو العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال، وسبل تعزيزها وتطويرها وتوثيق التعاون في مختلف المجالات.



من جانبه، قدم وزير الخارجية الصومالي شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم بلاده، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال.



وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً المشاريع التنموية التي تقدمها دولة الإمارات للصومال في شتى المجالات خاصة دعم وزارة الخارجية الصومالية.