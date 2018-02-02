الإمارات تشارك في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:



شاركت الإمارات في أعمال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، التي عقدت الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة، وذلك لإعداد مشروع القرار الخاص بالتحرك العربي لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس في ضوء المشروع المقدم من دولة فلسطين.



وترأس وفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وضم الوفد سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وسعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلي مطر المناعي مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.



وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية قد أكد خلال الاجتماع، أن عقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعها برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي جاء بهدف التشاور والتحضير للاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد اليوم الخميس، مشيراً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها أكثر من 14 دولة وهي مفتوحة العضوية.



وأضاف زكي أن عقد اللجنة يستهدف النظر في مشروع القرار المقدم والمقترح من الجانب الفلسطيني، لكي تتابع وتنسق المواقف وتصل إلى خلاصات ومن ثم عرضها على الاجتماع..



وتضم لجنة مبادرة السلام العربية، كلا من الأردن رئيساً وعضوية مصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن والكويت، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ومن يرغب من الدول بالحضور.